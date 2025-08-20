Grifone, test di lusso. Oggi arriva la Pistoiese

Oggi alle 17 i biancorossi di mister Indiani scendono in campo per ospitare allo Zecchini la Pistoiese del tecnico Andreucci in una gara amichevole (nello staff tecnico degli arancioni la presenza di Raffaele Ferioli come allenatore dei portieri). Si tratta sicuramente di un test importante, anche se è solo agosto, dal momento che si affrontano due squadre assai attrezzate, favorite alla vittoria nei gironi di appartenenza, ed entrambe con una rosa particolarmente ampia e di qualità. Per mister Indiani, davanti a scelte non facili, una ulteriore opportunità per provare lo schema di gioco più congeniale ai suoi ragazzi: Cretella e compagni dovrebbero fare vedere qualcosa di più dopo il pareggio casalingo con il Tau Altopascio.

Non prenderanno parte al test, questo pomeriggio, Tognetti e Guerrini che rientreranno in gruppo in settimana; anche Regoli, per affaticamento, dovrà riposare; fermo pure Monè per una disorsione a una caviglia. Per la gara odierna i settori aperti sono la tribuna per i tifosi di casa e la Curva Sud per il Settore Ospiti. Costo del biglietto 5 euro: biglietti disponibili su Ciaoticktes e nei punti vendita autorizzati. Il botteghino di piazzate Donatello sarà aperto dalle 15. Gli abbonamenti sottoscritti fino a ieri sono stati 400 di cui 336 rinnovi. Una curiosità: come ricorda il tifoso Guido Borsetti ieri il patron Gianni Lamioni ha tagliato il traguardo dei 1000 giorni (24 novembre 2022-19 agosto 2025).