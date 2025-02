Grifone in terra umbra. Scontro ai piani alti

SERIE DScontro al vertice nel girone ’E’. Il Grosseto, quarta in classifica, sfida la Fulgens Foligno, terza in classifica, sul terreno dello stadio "Enzo Blasone" di Foligno. "Dopo la deludente prova di domenica scorsa - ha affermato mister Consonni - per noi si tratta di una gara nella quale dobbiamo dimostrare che il Grosseto non è quello di domenica scorsa. Per noi si tratta di una prova importante, una gara di riscatto". Quella passata è stata una settimana "pesante" per i biancorossi perché diversi giocatori hanno lavorato a ritmo ridotto per cui la loro presenza in campo è incerta. A questo proposito, però, il tecnico del Grifone è stato chiaro. "Per non dare vantaggi agli avversari - ha precisato mister Consonni - questa settimana non daremo la lista dei convocati e neppure daremo la situazione dei giocatori infortunati". Un Grosseto, dunque, a "scatola chiusa" quello che si presenta oggi (inizio alle 14,30) sul terreno dello stadio umbro perché le uniche certezze degli assenti riguardano lo squalificato Sabelli e l’infortunato di lungo corso Cretella. Per il resto sarà una autentica sorpresa. Noi ricordiamo soltanto che in settimana Macchi, Dierna e Marzierli hanno lavorato a parte: staremo a vedere cosa deciderà Consonni che, crediamo, tornerà ad uno schieramento con quattro nel reparto difensivo vista la capacità realizzativa dei padroni di casa di mister Nanni. E chiaro che a questo punto l’obiettivo principale rimane la conquista del secondo posto dal momento che, ormai, il Livorno sembra aver staccato il biglietto della promozione anche se il campionato è ancora lungo. A dirigere il match odierno è stato chiamato l’arbitro Francesco Polizzotto della sezione di Palermo. Per i tifosi maremmani oggi sarà aperto il botteghino dello stadio di Foligno per l’acquisto dei biglietti.