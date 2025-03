Grifone e FolloGavo, ci siamo. Allo Zecchini di scena il derby

SERIE DIl Grosseto per rimanere in zona playoff e chiudere degnamente la stagione, il Follonica Gavorrano per tenersi alla larga dai playout. Il derby maremmano del girone E di serie D oggi allo Zecchini pone di fronte due formazioni con diversi obiettivi. Luigi Consonni che, finalmente, avrà tutta la rosa a disposizione. "Sono rientrati tutti gli infortunati – ha spiegato ieri Consonni -, ho ampia scelta anche se qualcuno non è al 100%. Non riusciamo a trovare continuità e anche chi rientra vuole dare una mano. Dopo la vittoria col Figline mi attendevo più continuità. Purtroppo gli errori individuali ci stanno costando caro: le sconfitte con Terranuova, Trestina e Foligno sono state pesanti perché abbiamo tirato tanto, ma ci è mancata cattiveria e qualità. Sto provando a tenere la squadra sul pezzo anche se il primo posto è andato. Abbiamo il dovere di dare il massimo in ogni partita fino alla fine dell’anno. Gli episodi non ci vanno bene e dobbiamo essere bravi a portarli dalla nostra parte". Grifone che deve cancellare il ko sul campo del Trestina. E lo farà magari cambiando qualcosa. "Il sistema di gioco conta poco, ci serve voglia e determinazione – ha aggiunto Consonni -. Ho preparato la partita, provando tante situazioni di gioco. Dalle otto vittorie di fila al momento attuale non è cambiato niente". All’andata con la vittoria di Gavorrano partì il filotto di otto vittorie di fila per i biancorossi, mentre in casa mineraria c’è da tenere lontana la zona playout. "Veniamo da cinque risultati utili consecutivi, cosa mai successa quest’anno – commenta mister Marco Masi –. Questo vuol dire che qualcosa stiamo facendo. Non è ancora abbastanza, bisogna mettere dentro questa striscia qualche vittoria in più che ci potrebbe far uscire definitivamente da questa situazione". I biancorossoblù arrivano alla sfida contro il Grosseto occupando l’ottava posizione in classifica a quota 34 punti, con 9 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte, 34 gol fatti e 31 subiti. I padroni di casa sono invece reduci dalla sconfitta esterna in casa dello Sporting Trestina per 2-1 e occupano al momento la quinta posizione a 42 punti, con 12 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte.