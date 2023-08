"Grazie all’ospedale Medici molto umani"

"In questi tempi nei quali non si risparmiano critiche alla sanità italiana, mi sembra doverosa una voce in controcorrente". Lo scrive Claudio Bottinelli, grossetano, che nei giorni scorsi è stato operato nel reparto di chirurgia dell’ospedale di Massa Marittima per una ernia addominale. "Vorrei ringraziare il chirurgo, dottor Simone Cecconi e la anestesista dottoressa Maria Elena Simone per le qualità professionali dimostrate, l’umanità dei rapporti con i pazienti e la serietà nella guida del reparto. Infatti – e tutti i degenti con cui ho parlato si sono detti d’accordo – la degenza in questo reparto si caratterizza per tutta una serie di note positive che rendono sopportabile per i pazienti la loro permanenza, e la fanno meno… dolorosa. Mi è sembrato giusto dunque – chiude Bottinelli – ringraziare i medici e tutto il resto del personale che mi hanno reso "accettabile" non solo l’operazione subita, ma anche i miei giorni di degenza. Davvero grazie di cuore".