Grandi manovre per Scarlino. Niente appoggio di FdI e civici alla sindaca uscente Travison

Il circolo comunale di Fratelli d’Italia non darà il proprio appoggio alla sindaca uscente di Scarlino, Francesca Travison. Ad affermarlo sono Salvatore Aurigemma, coordinatore comunale di FdI e il consigliere comunale Paolo Raspanti. "Negli accordi provinciali per il centrodestra sulle candidature nei vari comuni – dicono – teniamo a precisare che è stato escluso il comune di Scarlino, perché, sindaca in primis, da 5 anni a questa parte, nonostante i nostri ripetuti appelli all’unità, non è mai stato chiesto, né voluto l’appoggio e la collaborazione con il nostro partito, ricordandosi solo ora, a pochi mesi dalle elezioni, che l’unità del centrodestra è un valore, motivo per cui riteniamo divisiva la candidatura dell’attuale sindaca". E Aurigemma e Raspanti dicono di non aver visto quella ‘rivoluzione copernicana’, che "avremmo auspicato dopo ben 59 anni di amministrazioni sempre dello stesso colore, piuttosto, ne abbiamo visto una sostanziale continuità". "A Scarlino – proseguono – c’è davvero bisogno di aria nuova, di programmi credibili che non finiscano regolarmente in un cassetto". Da qui qui il dialogo del locale circolo di FdI con la lista civica "Scarlino Futura", con la quale "abbiamo raggiunto Proseguono –delle convergenze programmatiche e alla quale oggi ufficializziamo l’appoggio". "Aggiungiamo – conludono Aurigemma e Raspanti – che il pubblico sostegno dato alla lista dall’ex deputata e sindaca di Castiglione, Monica Faenzi, sono garanzia di serietà e affidabilità, motivo per cui chiediamo ai nostri iscritti, ai simpatizzanti e a tutti i cittadini scarlinesi, di sostenere e votare la lista ‘Scarlino Futura’.

"Scarlino deve avere coraggio, e con ‘Scarlino Futura’ ci sono tutti gli ingredienti per far emergere quella volontà di rinnovamento che cittadini, imprese, mondo politico e civile chiedono da anni" afferma proprio Monica Faenzi.

"Sono una persona – prosegue Monica Faenzi – che conosce molto bene le molteplici problematiche di Scarlino. Nei cinque anni che sono stata sui banchi dell’opposizione ho sempre cercato di far valere le istanze che richiedeva il territorio, riscuotendo al tempo stesso fiducia e la stima di tanti cittadini e imprese scarlinesi. Il mio attaccamento al territorio e a tutta la comunità non è mai venuto meno. Pertanto, anche in occasione di questa tornata elettorale sarà attivamente presente esprimendo pubblicamente il mio appoggio a ‘Scarlino Futura‘".

"Recentemente – conclude Monica Faenzi – ho voluto partecipare a un tavolo di lavoro per l’avvio di un percorso politico amministrativo con gli esponenti di ‘Scarlino Futura’, ai quali ho dato la mia massima disponibilità a sostenere il progetto. Scarlino ha davvero bisogno di coraggio e rinnovamento, con ‘Scarlino Futura’ i presupposti per tutto questo ci sono e io ne farò parte".