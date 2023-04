Grande festa in Comune per la vetrina più bella del Carnevale

È stato festeggiato giovedì, l’ultimo appuntamento del Carnevale 2023: nella sala del Consiglio comunale di Follonica si sono tenute le premiazioni del concorso "Vetrine vestite a Carnevale" alla presenza del sindaco Andrea Benini. Vincitrice del decimo concorso è stata la vetrina dell’Officina Estetica di Lucia Coralli di via La Marmora; al secondo posto Prestige di Carmela Di Perna e quindi, terza, La Casa di Carta di Manola Agrò entrambe situate in via Cassarello. Ai tre classificati sono andati i riconoscimenti con l’emblema del carnevale: un orologio al primo e due targhe agli altri due. Alla riuscita della manifestazione, inserita dal 2014 nel programma del comitato Carnevale Follonichese, hanno contribuito gli otto rioni cittadini; Creazioni Apollo Miniature in Ferro di Fabio Apollinari; la scuola di Carnevale e Cartapesta di Piervittorio Cacialli, Franca Segnini, Stefano Barbi, Laura Mosca e Adalgisa Guarnaccia; il Muscart (Museo Solidarietà Carnevale e Artigianato).