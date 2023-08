Gli ambientalisti a Grosseto: "Subito tavolo di confronto"

Italia Nostra, Wwf, Forum Ambientalista, comitato Grosseto Aria Pulita e Grosseto al Centro hanno deciso di fare una richiesta al sindaco Vivarelli Colonna riguardo la situazione del fosso Beveraggio. "Fin quando non verrà risolto il problema degli scarichi provenienti dalle condutture comunali delle acque miste (nere e piovane) nel fosso Beveraggio permarranno tutte le condizioni di carattere igienico-sanitario che hanno portato il sindaco a emettere l’ordinanza 50 del 24 maggio 2022 al fine di individuare ed eliminare gli scarichi abusivi di acque nere provenienti dalle abitazioni del quartiere Verde Maremma - dicono - considerato che nel corso degli ultimi due anni sono stati registrati almeno una ventina di episodi di piena, che avrebbe parlato di otto sversamenti negli ultimi quattro mesi di acque miste (nere e piovane) della bocca a stramazzo di via Cavalcanti-via Uranio nel Fosso Beveraggio e poiché il sindaco è autorità sanitaria locale, chiediamo che contesti la validità dell’autorizzazione regionale riguardante la bocca a stramazzo la cui condizione di eccezionalità contenuta nell’autorizzazione non è più rispettata". Gli ambientalisti chiedono anche ad "Adf di comunicare tempestivamente al Comune ogni futuro episodio di stramazzo e anche di chiedere ad Arpat, di attivarsi contestualmente ad ogni futuro episodio di piena, che il Comune dovrà preventivamente comunicargli, per monitorare tempestivamente le concentrazioni di batteri Escherichia coli ed Enterococchi intestinali, le velocità e le portate dell’acqua nel Fosso Beveraggio, nel Fosso Barbanella e nell’Emissario di San Rocco in tutto il loro percorso dell’acqua fino al mare, incluse le relative aree di balneazione" e infine " alle Commissioni e ai soggetti competenti uno studio finalizzato ad individuare la soluzione tecnica economicamente più vantaggiosa per eliminare l’inquinamento del fosso Beveraggio e chiedono inoltre al presidente della IV commissione, Alfiero Pieraccini, la convocazione di un’adunanza aperta alle associazioni al tavolo della commissione".