"Girogustando" entra anche a scuola: pranzo al "Leopoldo di Lorena"

L’ultimo appuntamento di "Girogustando" in programma sabato riserva "gustose" sorprese. Intanto sarà un pranzo e non – come di solito – una cena, e poi ad incontrarsi non saranno due chef, bensì due scuole: l’Istituto enogastronomico Leopoldo II di Lorena di Grosseto e l’alberghiero Artusi di Chianciano. Ad essere impegnata in cucina, sotto la guida del professor Sebastiano La Spina, la quinta Eno del Leopoldo II di Lorena. Insieme agli studenti di Chianciano metteranno in tavola un intero menù, dall’antipasto (a cura della scuola ospite) passando per primo, secondo, contorno e dolce (tutto preparato dalla scuola ospitante).

I piatti saranno accompagnati dai vini della Cantina vini di Maremma, proseguendo così la collaborazione con il Consorzio tutela vini di Maremma. Un sommelier Ais seguirà gli studenti di sala nel servizio del vino per spiegare scelta e abbinamenti. Per Claudio Simoni, dirigente scolastico del Leopoldo II di Lorena, queste esperienze sono estremamente utili per i ragazzi. "È un modo per conoscere il mondo del lavoro e prendere contatto con gli enti del territorio – dice Simoni – in cui vivranno e lavoreranno un domani". Poi Simoni prosegue e dice. "È il secondo anno che collaboriamo con Confesercenti. L’iniziativa di quest’anno prevede uno scambio che porta anche a confrontarsi con altre realtà, utilizzare materie prime differenti o vedere altre lavorazioni del cibo".

Una volta cucinati, i piatti saranno portati in sala dove, sotto la guida del professor Matteo Bertelli, saranno serviti. Per partecipare al pranzo, che si svolgerà all’interno della scuola, in una sala da pranzo appositamente allestita, è necessario prenotarsi telefonando ai numeri 0564-484881 o 3470923229. Girogustando è la manifestazione enogastronomica realizzata da Cat Confesercenti Toscana, con Confesercenti Grosseto, Camera di commercio della Maremma e del Tirreno attraverso Vetrina Toscana.