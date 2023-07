Giovanni Lamioni alla guida di Confartigianato Imprese Grosseto, "È una grande famiglia"

Giovanni Lamioni è alla guida di Confartigianato Imprese Grosseto da lungo tempo. In questi anni ha portato l’associazione a diventare un punto di riferimento per le imprese del territorio provinciale, che trovano in Confartigianato una squadra di professionisti pronti a supportarli nel raggiungimento dei loro obiettivi, e nel superamento degli ostacoli, attraverso consulenze specialistica che copre ogni ambito di intervento. "Sono onorato di rappresentare la Confartigianato e di poter continuare a lavorare al fianco di un gruppo di persone di grande valore, con le quali in questi anni è nata un’amicizia, che va oltre il contesto associativo – ha dichiarato Giovanni Lamioni –. Come ho sempre sostenuto Confartigianato è prima di tutto una grande famiglia, c’è una compattezza, una comunione di idee e di intenti, un clima aziendale positivo, che si percepiscono poi nei servizi erogati e nel rapporto con i nostri artigiani. Anche questo ha contribuito alla crescita dell’associazione, che oggi è un’eccellenza, come dimostrano i parametri numerici, i progetti messi in campo e gli obiettivi raggiunti".

"Vogliamo continuare a lavorare con questa energia positiva, mettendo il nostro impegno al servizio del territorio – prosegue Lamioni –. Ringrazio il direttore Mauro Ciani, che è una presenza fondamentale per Confartigianato di Grosseto ma anche s soprattutto tutti i dipendenti dell’associazione e tutti i nostri associati che si impegnano quotidianamente per la nostra associazione. Ringrazio i consiglieri che hanno scelto di continuare ad impegnarsi in Confartigianato, sono tutti imprenditori di grande valore. Infine, accolgo i nuovi consiglieri, in parte espressione delle aziende neoassociate. Ci sono i presupposti per fare un ottimo lavoro anche in questo mandato".