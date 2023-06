Giovani musicisti I vincitori del concorso

Audizioni del "II Concorso Musicale" provinciale "Recondite Armonie" all’auditorium "Cavalieri" dell’istituto musicale Palmiero Giannetti di Grosseto.

La rassegna, riservata ai giovani musicisti residenti nella provincia di Grosseto, volta a valorizzare i migliori talenti del territorio è promossa dall’associazione culturale "Recondite Armonie" con la direzione artistica del pianista Diego Benocci con il patrocinio del Comune e della Provincia di Grosseto. La prestigiosa giuria composta dai maestri Maria Grazia Bianchi, Stefano Cocco Cantini, Gala Chistiakova e Thomas Fortmann ha ascoltato nel corso della giornata ben 30 giovani musicisti di età compresa tra i 6 e i 18 anni suddivisi in due sezioni e cinque diverse categorie. I vincitori assoluti dell’edizione 2023 sono diversi: per la categoria G (solisti fino agli 11 anni) sono il pianista Riccardo Abruzzese, per la Categoria H (solisti dai 12 ai 14 anni) la pianista Carlotta Anna Denevi, per la categoria I (solisti dai 15 ai 18 anni) il pianista Emanuele Ferrone, per la Cat J (formazioni cameristiche, orchestrali e corali fino ai 13 anni) il duo pianistico a 4 mani composto da Carlotta Anna Denevi e Francesco Nacucchi ed infine per la categoria K (formazioni cameristiche, orchestrali e corali fino ai 18 anni) il duo violinistico composto da Amedeo Gandolfi e Beatrice Ceccarelli. Menzione speciale al più giovane partecipante dell’ edizione 2023 assegnata al trombettista Enea Calò.

I vincitori assoluti del concorso si esibiranno in un concerto pubblico, sabato alle 10.30 20.30 sul palco del Teatro degli Industri e nell’occasione saranno assegnate le borse di studio.

É possibile assistere al concerto di premiazione dei vincitori (ingresso gratuito) chiamando la segreteria dell’associazione Recondite Armonie al numero 3206812722 oppure scrivendo a [email protected]