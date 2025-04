Ristoratore muore davanti al suo conosciuto locale. “Ciao papà esemplare”

Orbetello, 11 aprile 2025 – E’ morto proprio nei pressi del suo ristorante, a Talamone, mentre stava effettuando degli interventi di manutenzione con altre persone in vista dell’estate. Lutto nel sud della Maremma e nella Toscana della ristorazione per la morte di Giosuè Acanfora, 72 anni.

Il volto de “Il Vicoletto”, un ristorante di pesce molto conosciuto e nel quale anche molti volti celebri hanno gustato i tanti piatti di mare per il quale il locale era famoso. Acanfora si è sentito male ed è stato dato l’allarme al 118. Per l’uomo però, nonostante ogni tentativo di rianimazione, non c’è stato niente da fare. Un fulmine a ciel sereno per la famiglia Acanfora, adesso circondata dall’affetto dei tanti che si stringono al dolore che è anche quello di tutto lo staff del ristorante.

"Con grande tristezza – scrive il figlio di Giosuè, Antonio – desidero condividere una notizia che tocca profondamente il cuore. Giovedi 10 Aprile Giosuè Acanfora un amico,un padre un marito esemplare e un faro luminoso per tutta la nostra famiglia, ci ha lasciati. La sua presenza e il suo amore hanno guidato le nostre vite, e la sua mancanza si farà sentire in ogni istante. In questo momento di dolore, abbiamo bisogno di tempo per elaborare la nostra perdita e per onorare la sua memoria. Pertanto, abbiamo deciso di sospendere temporaneamente la nostra attività. La data di riapertura sarà comunicata in seguito, ma per ora, ci concentreremo sulla famiglia e sul sostegno reciproco. Vi ringraziamo per la vostra comprensione e il vostro affetto in questo momento difficile”.

Tanti i messaggi e le manifestazioni di affetto dei clienti. I funerali si svolgono sabato 12 aprile alle 15 alla chiesa di Santa Maria Assunta a Talamone.