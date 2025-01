Morto Iolando Toniazzi del ristorante Da Nando

CASTELFRANCO

Cinquantotto anni tra cucina e chiacchiere con la clientela. Iolando Toniazzi, morto ieri all’età di 84 anni, non era solo un ristoratore. Era un personaggio del comprensorio del Cuoio, un uomo che amava intrattenersi con i suoi clienti, oltre a deliziarli con le sue specialità. La pasta alla boscaiola il suo piatto principe. Ma anche pizza, pesce e carne alla brace. Iolando, detto Nando, era il titolare del ristorante che porta il suo nomignolo, "da Nando", immerso nei boschi delle colline delle Cerbaie in via di Poggio Adorno, nel comune di Castelfranco, dove da alcuni anni aveva anche deciso di abitare. Nando lascia la moglie e i due figli che porteranno avanti l’attività. Il funerale oggi alle 15 nella chiesa di Massarella, suo paese d’origine.