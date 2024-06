Giornata solidale con ‘Insieme in Rosa’

Domani mattina si aprirà la grande festa al Bivio di Ravi per Insieme in Rosa onlus, una giornata all’insegna della solidarietà e delle attività all’aria aperta. L’iniziativa, voluta dalla Proloco del Bivio di Ravi e Potassa in collaborazione con l’Asd Bivio di Ravi, nasce con l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere il progetto di Insieme in Rosa, prossima all’acquisto di un nuovo monitor per la misurazione dei parametri vitali e materiale di comfort per i pazienti del day hospital oncologico per l’ospedale Sant’Andrea di Massa Marittima. E ce n’è per tutti i gusti. Il programma prevede, infatti, il torneo di calcetto con inizio alle 10,30 che è già sold-out. Alle 9 apriranno invece le iscrizioni per la passeggiata in rosa, che partirà alle 10.

L’iscrizione comprende un pettorale ricordo a tutti i partecipanti, una sosta aperitivo e il ristoro all’arrivo, bottiglietta d’acqua e un primo piatto. A fine camminata saranno assegnate le medaglie premio ai dieci partecipanti con i cappelli più belli e più divertenti. Alle 12 è fissato un pranzo e una merenda aperti a tutti. Per proseguire alle 15,30 con i giochi di una volta per adulti e bambini, accompagnati dalla musica dal vivo. Per info e pre-prenotazioni il numero è 334 1415167.