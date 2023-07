Giacomo neo dottore in Lettere e Filosofia con una tesi su Foscolo Giacomo Mantiglioni si è laureato brillantemente in Lettere e Filosofia all'Università "Sapienza" di Roma con una tesi sull'esilio in Foscolo. Relatrice la professoressa Sonia Gentili. Auguri e congratulazioni per il neo dottore.