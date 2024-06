Genitori preoccupati: "Asilo senza i servizi"

Ad Arcidosso è in fase di costruzione il nuovo asilo nido e in questo periodo che la struttura non è ancora esistente le attività sono state trasferite nella struttura dell’ex scuola, della frazione di San Lorenzo. Circa trenta bambini sono lì da ormai diversi mesi ma ancora mancano dei servizi essenziali per i più piccoli. A segnalarlo è la mamma di un bambino che frequenta la struttura. Va comunque sottolineato che quella di San Lorenzo è una soluzione temporanea individuata dal Comune per garantire la continuità del servizio. "L’estate è ormai alle porte – dice la donna – e ancora il Comune non ha installato un condizionatore o un altro strumento che permetta il ricircolo dell’aria. Già questo è grave ma come se non bastasse la parte esterna della struttura non può essere utilizzata. I bambini praticamente non possono uscire perché non c’è la pavimentazione adatta. Sono preoccupata perché a giorni inizieranno le attività del nido estivo e mi chiedo se i bambini continueranno a fare attività al chiuso. Parlando anche con altri genitori siamo tutti della stessa idea. Ci sarebbero spazi esterni ed è un peccato non utilizzarli. Nelle varie riunioni che abbiamo avuto con il Comune ci era stato invece detto che questi lavori sarebbero stati fatti, proprio per rendere gli spazi esterni utilizzabili dai bambini".

Adesso, dopo vari solleciti da parte dei genitori, pare che qualcosa si sia mosso. "Mi hanno detto – conclude – che i lavori dovrebbero iniziare nei prossimi giorni, ma non si potevano fare in inverno?".

Intanto il vecchio asilo è stato demolito e ne sarà costruito uno nuovo grazie al progetto "Ristrutturazione con adeguamento sismico e riqualificazione energetica" finanziato con i fondi Pnrr.