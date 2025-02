Gea Grosseto va a Poggibonsi. Biancorossi alla prova ’Paolo Neri’

BASKET

La Gea Grosseto sul campo di Poggibonsi cerca la scintilla per uscire da un periodo nero nel campionato di Divisione 1. I biancorossi, oggi alle 18, saranno infatti di scena sul campo del Paolo Nesi Poggibonsi, formazione che sopravanza la Gea di 2 punti, ma che la formazione grossetana ha già battuto due volte, prima in Coppa Toscana poi in campionato di Divisione 1.

"Non mi pesano le sette sconfitte rimediate nelle ultime otto giornate, volutamente non guardo mai i risultati – spiega coach Marco Santolamazza - rimane tanto rammarico per non essere riuscito mai a schierare la stessa formazione. Ripartiremo dalla bella prova con la capolista Certaldo, una gara che ad un certo punto potevamo anche fare nostra, ma che per vari episodi è andata alla Virtus". Senza Davide Liberati e Mirko Mari, Grosseto prima dell’incontro in terra senese ha il dubbio di Ignarra e Scurti che sono stati colpiti dall’influenza.

"In settimana, tra malattie, studio e lavoro, non ci siamo praticamente mai allenati – aggiunge il tecnico -. Mi auguro di poter mettere in campo un numero decente di giocatori, sette-otto, speriamo proprio non solo sei, com’è successo con la Laurenziana. Poggibonsi è una buona squadra ma, permettetemi di dirlo, noi siamo meglio, anche se purtroppo non riusciamo mai ad avere la formazione al completo e quindi sarà una gara di sofferenza, nella quale dovremo giocare di squadra e difendere bene". Non resta che sperare di essere al meglio come condizioni fisiche.

Di seguito i convocati: Jacopo Biagetti, Lorenzo Scurti, Alberto Mazzei, Danilo Ignarra, Edoardo Furi, Dario Romboli, Tommaso Ense, Max Mezzani, Federico Baccheschi. Per il campionato di Divisione 2 invece la Pallacanestro Grosseto oggi alle 18.30 ospita l’Etrusca Basket, per mettere insieme un’altra vittoria e rimanere nei piani alti del girone, dopo aver battuto il Dopo Lavoro Ferroviario Firenze nello scorso weekend.