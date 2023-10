Gattino nel cassonetto. Salvato da Sei Toscana

Qualcuno voleva liberarsi di lui, abbandonandolo in un cassonetto dell’immondizia. La fine di un piccolo gatto, di colore nero, sembrava già essere segnata se non fosse stato che alcuni operatori di Sei Toscana, impegnati nelle attività giornaliere di svuotamento dei cassonetti si sono accorti del micio e lo hanno salvato, estraendolo con non poche fatiche dal cassonetto dei rifiuti. L’episodio si è verificato nella località di San Lorenzo, nel comune di Arcidosso, in via del Peperino. Il gatto di circa 2 mesi è stato salvato, sta bene e adesso cerca casa. In paese, a San Lorenzo, si stanno chiedendo come sia stato possibile compiere un gesto del genere e cosa possa spingere una persona a gettare un animale vivo all’interno di un cassonetto dell’immondizia? Risposta difficile, se non impossibile da dare.