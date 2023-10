Gara di eleganza in monta maremmana a Grosseto: Greta Marangon si aggiudica il "Petrucci"

E’ stata la giovanissima Greta Marangon (su M.Foschia Baia) ad aggiudicarsi la quarta edizione della Gara di eleganza in monta maremmana intitolata al buttero Mario Petrucci. Al Bivacco, ad Alberese, nella degusteria Mammeglio, la giuria composta da Filippo Sbardella, Nevio Prugnoli e Fabio Sabatini le ha assegnato il trofeo dopo che nella passata edizione aveva ricevuto in dono l’uncino dal più anziano dei butteri come riconoscimento delle sue capacità che ora l’hanno portata sul podio. Al secondo posto, la grossetana Simona Sabatini su M. Demetra e al terzo posto sale Roberto Mezzetti, vincitore del trofeo nel 2021 su M. Duca. La competizione si svolge grazie al sostegno di Terre regionali toscane, del Parco della Maremma, di Anam, Proloco Alborensis e Degusteria Mammeglio. Il 2023 è un anno speciale per la figura del buttero: la Giunta comunale ha ratificato infatti che i locali della ex scuola elementare di Alberese verranno destinati ad accogliere il Museo del Buttero e delle Tradizioni.

L’ambito traguardo, dopo anni di impegno per sensibilizzare sul valore di un tale museo, si deve al lavoro dell’associazione Buttero di Maremma, la cui presidente, Giovanna Petrucci, figlia di Mario.

"Voglio ringraziare – dice Giovanna Petrucci – Simona Falorni, Ambra Famiani, Andrea Poggiaroni, Fabio Nocenti, Alessandro Cellini e Stefano Senserini. E anche Lorenzo Mancioppi, figura cardine dell’associazione, che ci ha dato forza e ispirazione e avrebbe voluto donare la sua collezione a un nascente museo. Se ne è andato purtroppo prima, e il Buttero di Maremma ha potuto rilevare dagli eredi parte del suo patrimonio grazie a una sottoscrizione pubblica nel 2020".