Game Upi, lo sport come inclusione sociale. Un posto nel Comitato Giovani

Progetto "Game Upi", un ragazzo o una ragazza tra i 19 e i 35 anni rappresenterà la Provincia di Grosseto. La nostra è una delle 20 Province italiane selezionate per "Game Upi" per la coprogettazione di un programma nazionale finalizzato a sostenere lo sport come strumento di sviluppo e di inclusione sociale, attraverso un’alleanza educativa tra Province, istituti scolastici e sistema sportivo. Tra le attività previste la costituzione di un Comitato Giovani, che riunisce 20 giovani in rappresentanza delle 20 province coinvolte. Con questa finalità la Provincia di Grosseto, con un avviso pubblico che scadrà alle 12.30 di lunedì 22, sta procedendo alla selezione di un candidato di età compresa tra i 19 e i 35 anni residente in uno dei comuni della provincia. L’incarico verrà conferito dal 1° febbraio 2024 fino al 18 gennaio 2025. E per lo svolgimento delle attività previste viene stabilito un compenso lordo per prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio pari a 5mila euro. Il candidato dovrà interpretare il ruolo di portavoce delle istanze dei giovani del territorio, entrerà a far parte del Comitato nazionale Giovani e sarà coinvolto in varie attività locali e nazionali, promuovendo e animando incontri e attività del programma a livello provinciale e nazionale. "La Provincia di Grosseto è felice di essere stata selezionata per questo importante progetto sullo sport e l’inclusione sociale" dichiara il presidente Limatola.