Furto in casa. Rubati soldi e anche gioielli

Ancora un furto in un appartamento, a Gavorrano. I ladri sono entrati in una casa in località Poderaccio, nel tardo pomeriggio, intorno alle 18 e l’abitazione colpita si trova in fondo al centro abitato di Bagno di Gavorrano. I ladri, con un cacciavite, hanno forzato la finestrella del bagno e si sono intrufolati all’interno dove hanno rubato la tredicesima della pensione che la donna, anziana, aveva riscosso, oltre a un anello e due bracciali in oro, di valore ma che avevano anche un significato importante, affettivo per la famiglia. La famiglia ha fatto denuncia ai carabinieri di Follonica". L’ennesimo furto ai danni degli anziani accaduto nella zona nord della provincia.