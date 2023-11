Furto in abitazione. Via con oro e soldi

Furto a Gorarella. Una donna ha trovato una brutta sorpresa al rientro a casa dopo essere uscita per fare alcune commissioni. I ladri sono entrati dal balcone e, dopo aver rovistato in tutte le stanze si sono impossessati di oro, soldi e anche altri oggetti preziosi. La donna ha trovato la casa a soqquadro e ha dato l’allarme ai carabinieri che sono arrivati e hanno quindi raccolto la denuncia. Nessuno nel palazzo ha notato nulla di strano e nessuno ha sentito dei rumori sinistri che provenivano dall’appartamento: è possibile che i malviventi abbiano provato a suonare il citofono dell’appartamento per accertarsi che in casa non ci fosse nessuno, prima di agire. I segni del colpo lasciati sulla strada: i ladri per entrare dalla terrazza hanno divelto un cornicione per spaccare il vetro: alcuni calcinacci sono caduti in strada.