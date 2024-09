Spacca la vetrina col mattone e ruba almeno sei cellulari. Tutto ripreso dalla telecamere

Grosseto, 12 settembre 2024 – Sembra che per chi vuole rubare un telefonino o qualche altro accessorio di telefonia sia diventato una specie di tappa fissa. Si tratta di un negozio di telefonia che si trova in via Matteotti a Grosseto, a due passi dal centro storico, gestito da un cittadino straniero. “Bersagliato” ormai da mesi da continui furti e danneggiamenti. L’ennesima denuncia presentata ai carabinieri è di qualche giorno fa. Il titolare, un cittadino straniero, si è infatti presentato ai carabinieri di Grosseto per far presente l’ennesimo furto con spaccata nella sua attività. Il tutto, come al solito, è stato ripreso dalle telecamere della videosorveglianza del locale: si vede infatti distintamente che un uomo di origine magrebina si introduce nel negozio, passando sotto la saracinesca non chiusa del tutto. In mano ha un grosso mattone. Che usa per spaccare il vetro anti intrusione.

Le immagini riprese dalla videocamera di sorveglianza all'interno del negozio

Dopo una decina di colpi ben assestati riesce ad aprirsi un varco: entra dentro e, sempre con il mattone, inizia a rompere le vetrine che custodivano i cellulari. Riesce a portarne via almeno sei, tra cui 2 Iphone, del valore di circa 5mila euro. Altri dodici cellulari sono stati seriamente danneggiati.

“Purtroppo - ha detto il titolare del negozio - è stata spaccata la vetrina d’ingresso e quella delle teche dei cellulari per un valore di circa 20mila euro. E non sono coperto da polizza assicurativa per eventi del genere”.

L’uomo si è immediatamente diretto verso la sua attività perché sul suo cellulare è scattato l’allarme anti-intrusione. Nel frattempo è arrivata sul posto una pattuglia di militari della Guardia di finanza che ha effettuato i rilievi del caso. L’uomo però si era allontanato velocemente con la refurtiva. Nel negozio c’erano diverse macchie di sangue: l’uomo infatti per entrare e uscire dal pertugio nel pesante vetro, si è provocato delle ferite. Si tratta dell’ennesimo furto ripreso dalle telecamere: gli altri si erano conclusi con la denuncia del responsabile.