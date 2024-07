Fuoco nel cantiere di notte. Bruciati quattro mezzi

GROSSETO

Sono entrati di notte nel cantiere. E hanno bruciato alcuni mezzi, ma non a caso: sono stati presi di mira soltanti quelli di un’azienda.

Il fatto risale alla notte tra giovedì e ieri in via Alberto Sordi, nella zona dove c’è il cantiere della "Ricasoli Green", che si trova accanto alla ferrovia. Proprio in quella zona è in corso una nuova urbanizzazione, con i lavori che stanno andando avanti spediti. La "Ricasoli Green"ha un appalto con la ditta "Banini" di Gavorrano che a sua volta ha concesso in subappalto lavori ad altre ditte. Ma i mezzi che sono andati a fuoco sono della ditta "Costrade" di via Renato Pollini: ormai inutilizzabili sono un escavatore, un rullo compressore, un bobcat e una ruspa. Che erano tra l’altro parcheggiati anche uno lontano dall’altro. Difficile quindi non pensare che si sia trattato di un’origine dolosa. I danni, da una prima stima fatta dai proprietari, ammontano a diverse migliaia di euro anche perchè i mezzi erano quasi nuovi. Secondo gli inquirenti qualcuno è entrato nel cantiere e ha deliberatamente dato fuoco ai mezzi.

I militari della Compagnia di Grosseto, che hanno immediatamente iniziato le indagini, hanno stabilito l’ora esatta del gesto: intorno alle 23.30.

La chiamata ai vigili del fuoco, che hanno avvertito i militari dell’Arma è arrivata poco dopo. Nella zona si sono diretti anche gli operai della Costrade, avvertiti dalla dirigenza, azienda che ha fatto molti lavori per il Comune di Grosseto in questi ultimi anni. I proprietari dell’area che è stata violata e la ditta appaltatrice, ma anche la dirigenza della Costrade, ha effettuato una denuncia circostanziata ai carabinieri che si sono immediatamente messi a lavoro.

Una situazione quindi da monitorare bene, perchè i mezzi che sono stati dati alle fiamme sono solo quelli della ditta Costrade. Nel cantiere infatti erano presenti circa una decina di mezzi che sono stati ignorati.

Una circostanza questa che si ripete ormai da alcuni mesi. In altri cantieri in provincia infatti, sono stati dati alle fiamme alcuni mezzi della Costrade. Elemento questo che anche i carabinioeri devono tener conto.