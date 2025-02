Fumetti e dischi. Torna l’evento all’Aurelia Antica

GROSSETO

L’associazione culturale ’Fumetti e dintorni’ che ormai da molti anni organizza la fiera del disco, fumetto, videogiochi e collezionismo in generale, sta arrivando al centro commerciale Aurelia Antica. I grossetani in genere rispondono molto bene al nostro evento, affollando ogni volta il centro commerciale E portando i loro vecchi dischi, fumetti o videogiochi, piuttosto che figurine, manga, yugioh! Naruto, Onepiece a vendere ai nostri espositori oppure a farsi fare una valutazione. Le fiere si valutano principalmente. Da quanto si riesce ad acquistare e Grosseto è sempre stata un piazza molto ambita da chi espone. Questa volta ci saranno tanti espositori nuovi, ad esempio il banco di Subbuteo che venderà pezzi rari, oltre ad esserci come di consueto l’associazione Subbuteo Grosseto 1998 per il consueto torneo, sabato pomeriggio.

Il disco è sempre il reparto che la fa da padrone , in quanto ci saranno moltissimi banchi, anche perché la musica piace a tutti ed ha un bacino di utenza più ampio rispetto ai fumetti d’annata (antiquariato ). L’appuntamento è in programma da oggi con orario 9/19,30 circa, e fino a domenica. Ma proprio domenica 9, visto i chilometri da percorrere ( molti arrivano da Firenze, ma anche da Siena, Perugia Viterbo, Roma, Catania. Anche se tanti sono del territorio grossetano ) gli stand chiuderanno alle 19 (alle 18 inizieremo a rimettere ).

"La nostra associazione ha inizio nel lontano 2002 – si legge in una nota degli organizzatori - ed è fra le più longeve del settore, abbiamo un ricco calendario sia nei centri commerciali che ci chiamano da tutt’Italia, ma anche i più grandi palazzetti dello sport o palazzi dei congressi ( vedi Arezzo 15-16 Marzo ). Ringraziamo particolarmente il pubblico di Grosseto che sempre ci apprezza moltissimo". Per ulteriori informazioni: www.fumettiedintorni.it info:3484410579 [email protected]