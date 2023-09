Fronte unitario per il turismo Montagna da promuovere Bellezze in vetrina in tre fiere

L’Amiata è una montagna sempre più concentrata sul turismo. Un lavoro di squadra che i comuni stanno portando avanti tutti insieme.

I due versanti dell’Amiata, quello senese e quello grossetano, hanno iniziato un percorso di comunicazione e condivisione che li sta portando a lavorare unitamente all’interno dell’ambito turistico del comprensorio.

Seppur con alcune difficoltà, la montagna si sta identificando sempre di più come un’area aperta agli amanti del trekking, della bicicletta e più in generale dell’outdoor per riuscire a farsi conoscere ancora di più, l’Ambito turistico da settembre a novembre porterà in giro per fiere italiane e straniere il brand turistico dell’Amiata.

Si inizia con la presenta dell’Ambito turistico amiatino all’Italian Bike Festival, in programma a Misano dal 15 al 17 settembre, si prosegue al Ttg Travel Experience di Rimini dall’11 al 13 ottobre e si chiude, infine, al Word Travel Market di Londra che si svolgerà dal 6 all’8 novembre.

L’ambito Amiata è pronto a partecipare a queste tre fiere di settore e sarà ospitato all’interno dello stand di Toscana Promozione.

L’obiettivo degli operatori turistici che parteciperanno ai tre appuntamenti sarà quello di presentare le bellezze dell’Amiata ai buyer e operatori nazionali e internazionali. Sono otto i comuni amiatini che compongono l’Ambito Turistico Amiata e sono: Arcidosso, Abbadia San Salvatore, Castel del Piano, Santa Fiora, Seggiano, Roccalbegna, Castell’Azzara e Piancastagnaio.

In tutta la Toscana sono diversi gli ambiti turisti che si sono venuti a formare. La costituzione dell’Ambito fra Comuni infatti ha lo scopo di gestire in forma associata i servizi di accoglienza, informazione e promozione della propria area insieme a Toscana Promozione Turistica che mette a disposizione strumenti e supporto, oltre a permettere agli stessi comuni di poter concorrere alla distribuzione dei finanziamenti messi a disposizione per la promozione.