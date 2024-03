Frontale all’incrocio di Pratini. Incidente, gravissimo un uomo. Ferita una famiglia grossetana

Uno schianto tremendo. Frontale. Avvenuto, ieri intorno alle 14, all’incrocio con la strada di Pratini e la provinciale 154 in direzione Grosseto. A farne le spese un uomo di 62 anni. Da quello che è stato ricostruito dagli uomini della Polizia municipale, sembra che l’uomo abbia imboccato la strada provinciale 154 in direzione Grosseto, provenendo dalla strada delle Sante Mariae. L’uomo si è scontrato frontalmente con un’auto a bordo della quale viaggiava una famiglia, babbo di 47 anni, mamma di 45 e figlia minorenne, tutti grossetani. Le due auto, dopo l’impatto, sono finite contro il guard-rail. All’arrivo dei soccorritori le condizioni dell’uomo di 62 anni sono apparse subito gravissime. Aveva infatti perso conoscenza e i medici hanno iniziato le manovre rianimatorie. Sul posto i soccorritori di Croce Rossa e Misericordia, insieme all’automedica del 118, che hanno bloccato anche il traffico. E’ atterrato anche Pegaso che è stato avvertito per velocizzare le manovre di recupero.

L’uomo è stato intubato sul posto e trasportato all’ospedale Le Scotte di Siena in condizioni gravissime. Per estrarre l’uomo dall’abitacolo sono intervenuti, non senza difficoltà, anche i Vigili del fuoco.

Fortunatamente la famiglia che era nell’altra auto non ha avuto particolari problemi: per loro solo qualche ferita curata all’ospedale Misericordia di Grosseto. Per i rilievi sul posto una pattuglia della Polizia municipale che adesso dovrà stabilire le responsabilità.