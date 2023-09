"Frodi on-line in crescita a Grosseto: i consigli di Poste"

Poche e semplici regole per evitare spiacevoli sorprese ai cittadini della provincia di Grosseto quando operano online con il proprio conto di Poste. Una serie di consigli da tenere a mente illustrati nella sezione dedicata alla sicurezza del sito poste.it che ospita anche diversi video che spiegano come avvengono le principali tipologie di truffe online e sulle App, per esempio quando si finalizza un acquisto e-commerce, o attraverso fenomeni quali lo smishing, il phishing, il vishing e i canali social. "Se qualcuno, anche presentandosi come un operatore di Poste, ti dovesse chiedere informazioni – dice l’azienda –, puoi essere sicuro che si tratta di un tentativo di frode. Poi non rispondere mai a e-mail, sms, chiamate o chat da call center, controlla sempre l’attendibilità di una e-mail prima di aprirla, non scaricare gli allegati delle e-mail sospette prima di aver verificato che il mittente sia noto o ufficiale e non cliccare sul link contenuto nelle e-mail sospette".