Francesca Sivori alla Mondadori

Oggi e domani una due giorni del nuovo tour di Francesca Sivori (nella foto), la book trotter intervistata da Salvo Sottile per "I fatti vostri". Per il suo ritorno sarà nella libreria Mondadori Bookstore di Grosseto, in Corso Carducci. La scrittrice sarà presente tutto il giorno in orario di libreria per firmare le copie del suo secondo romanzo: "La scelta di Mimì". Diecimila chilometri con il bagagliaio della macchina pieno di libri: così Francesca Sivori ha conquistato il suo pubblico e ancor prima i librai di tutta l’Italia, dal Piemonte alla Sicilia, Sardegna compresa. Articoli su La Nazione, La Repubblica, intervista su TgSky24 e da Salvo Sottile per "I fatti vostri"; 18 riconoscimenti in premi letterari; 7000 copie vendute, hanno convinto l’autrice di "Io sono una famiglia – il gabbiano" a cimentarsi con un nuovo scritto. È nato "La scelta di Mimì": un romanzo che intende colmare quel vuoto interiore che ha caratterizzato intere generazioni maschili. Infatti, se dietro alla scelta di Mimì c’è quell’istinto materno ancestrale che la porta ad una morte

prematura, il vero protagonista del romanzo, in realtà, è l’amore paterno. Mimì pur di proteggere la sua bambina, preferirà morire e questo suo gesto causerà la fine del rapporto tra sua figlia e il padre, incapace di amare la sua creatura senza la presenza della moglie.