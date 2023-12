Frana sulla "Sp26". Lavori per ripristinare la circolazione

Da mesi la strada provinciale Sp 26, nei pressi del bivio per Montelaterone si percorre in senso alternato, il traffico è regolato da semafori. Il motivo è che su un tratto di carreggiata si stanno compiendo lavori per risistemare una frana. I lavori hanno richiesto un investimento di circa 200mila euro, coperti dalla Provincia.

"Interveniamo su un tratto di strada interessato da diversi anni da un movimento franoso, che porta il piano viario a scivolare verso valle. – spiega Francesco Limatola, presidente della Provincia –. La frana dei mesi scorsi, in particolare, ha provocato un cedimento dell’asfalto. I lavori sono finalizzati al ripristino di una viabilità in sicurezza con l’obiettivo di aumentare la stabilità della scarpata per tornare alla piena fruibilità di un’arteria fondamentale".

La prima fase dell’intervento permetterà di ripulire l’area con la rimozione del materiale franato, costituito per la maggior parte da strati di pavimentazione e di fondazione stradale e il successivo utilizzo di materiale inerte nuovo, con caratteristiche migliori. Saranno inoltre eseguite opere di drenaggio. Una volta verificata la stabilità del nuovo rilevato sarà quindi valutata la possibilità di procedere alla riapertura al transito dell’intera carreggiata seppur con limitazioni al traffico in termini di velocità e di carico. E al termine di un periodo di assestamento e di monitoraggio del nuovo rilevato stradale, si procederà alla realizzazione di un’opera di contenimento della frana (palificata). L’intervento sarà poi completato con la posa in opera della nuova pavimentazione bitumata. " Se le condizioni di stabilità verranno confermate – dice sil sindaco di Arcidosso, Jacopo Marini – l’auspicio è quello di ripristinare il doppio senso di marcia per poi procedere a gennaio al completamento dell’opera".