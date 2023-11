Frana in via Ariosto. Transennata la zona

Disagi per gli abitanti della frazione di Filare dopo la frana verificatasi sulla scarpata laterale di via ariosto. La Polizia municipale insieme all’Ufficio Tecnico del Comune ha effettuato un sopralluogo per i primi interventi di messa in sicurezza con la chiusura della strada e delimitazione con transenne dell’area. In conseguenza di ciò il comandante della Municipale, Andrea de Sensi, ha ritenuto necessario predisporre un’ordinanza di disciplina del traffico, nella via interessata, fino all’esecuzione di opere di consolidamento del versante, che garantiscano la tutela e la salvaguardia della sicurezza e l’incolumità pubblica. Da qui la modifica della circolazione stradale con istituzione di divieto di transito sul tratto di strada di via Ariosto a tempo indeterminato e comunque fino all’esecuzione di interventi di consolidamento del versante e rimessa in pristino delle opere che garantiscano la sicurezza delle persone".

Roberto Pieralli