Fotoclub, serata con Antonio Presta

Continuano le serate d’autore organizzate dal Fotoclub Follonica con illustri fotografi. Domani la serata sarà dedicata al proprio presidente, Antonio Presta, autore che spazia in un ampio panorama fotografico, dalla street photography al portfolio. Antonio Presta, nato nel 1966 in Germania, vive a Follonica. Presidente e socio fondatore del Fotoclub Follonica. Si dedica alla fotografia di viaggio per poi approfondire la sua passione nelle storie di vita con il portfolio. L’instancabile curiosità fotografica lo porta ad analizzare i vari linguaggi della fotografica rinnovandosi ed inventandosi le composizioni dell’immagine in base alle sue esigenze ed all’approccio che sente con le persone che si trova a fotografare. Approfondisce le tematiche sociali sulle storie che narra sia nei viaggi all’estero sia in ambito locale, cercando di conoscere e di entrare in empatia con i soggetti da lui fotografati.

Finalista al "Portfolio Italia" nel 2015 e pluripremiato in concorsi nazionali ed internazionali, si fregia delle rispettive onorificenze. Docente di notevole valore e studioso della fotografia nel suo evolversi, ha organizzato e tenuto numerosi corsi di fotografia ed è un punto di riferimento per tutti i soci del Fotoclub.

La serata è aperta al pubblico e l’ingresso gratuito.