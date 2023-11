Fossombroni, studenti in visita alla caserma dei Vigili del fuoco

Una giornata all’insegna della sicurezza e della conoscenza. Gli studenti delle classi quinte del Fossombroni a indirizzo sportivo, hanno visitato la caserma dei Vigili del fuoco di Grosseto. Grazie al personale accogliente e altamente qualificato, i ragazzi hanno appreso le tecniche maggiormente utilizzate per il soccorso in caso di incendio e soprattutto in caso di alluvione. A tal proposito sono stati mostrati agli studenti del Fossombroni i mezzi in dotazione e quelle che sono le attrezzature utilizzate dai pompieri in caso di soccorso.