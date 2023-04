"Fosso Beveraggio Situazione invariata"

Negli ultimi anni il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna ha dovuto emettere ripetutamente ordinanze con divieto temporaneo di balneazione a Marina di Grosseto, a nord e a sud del porto, per inquinamento da batteri fecali a seguito di piogge intense. La causa di tali inquinamenti, che sono stati documentati dalle analisi, non è mai stata individuata né eliminata dalle amministrazioni comunali che si sono susseguite nel tempo, nonostante le scontate rassicurazioni dei sindaci. Il Forum Ambientalista da una decina di anni, dopo aver documentato con analisi certificate una presenza di batteri fecali superiore di 600 volte i limiti di legge nel fosso Beveraggio, che transita vicino alle abitazioni del quartiere Verde Maremma e che sfocia nel canale San Rocco, ha denunciato che una parte delle fogne nere della città di Grosseto non viene normalmente immessa nel depuratore, ma viene scaricata abusivamente in tale fosso, che poi le porta al mare.

"Il sindaco – scrive Matteo Della Negra del Comitato Grosseto Aria Pulita – aveva ordinato a tutti i proprietari degli immobili collocati sui lati del fosso Beveraggio di "verificare senza indugio il recapito degli scarichi di propria competenza e di rimuovere immediatamente, se presenti, gli allacci delle acque reflue di qualunque origine dalla conduttura bianca delle fognature separate". Ma – chiude Matteo Della Negra – trascorso un anno da quell’ordinanza la situazione del fosso Beveraggio purtroppo è rimasta invariata. Ma la nostra Costituzione non obbliga gli amministratori pubblici alla difesa della salute?".