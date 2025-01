Fonderia Leopolda. Tre appuntamenti per bambini e famiglie

Le famiglie e i bambini saranno protagonisti, anche nel 2025, di una serie di appuntamenti in programma al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica. Prosegue, infatti, la rassegna "Famiglie a teatro", curata dalla Compagnia Teatrale Zaches Teatro, che subirà, però, un piccolo cambio di programma: lo spettacolo "Becco di rame" che era in programma domani sarà sostituito dallo spettacolo "Kai nel cuore del blu" che sarà proposto però il 6 aprile.

Il prossimo appuntamento con la rassegna sarà quindi per domenica 26 con lo spettacolo "L’orso felice" della compagnia Dimitri/Canessa, e poi prosegue con "U-mani" di Illoco Teatro domenica 16 marzo, poi domenica 23 marzo con "Trashhhh!" della compagnia Zero per terminare – appunto – il 6 aprile con "Kai nel cuore del blu".

Le rappresentazioni avranno inizio alle 17, è consigliata la prenotazione, i biglietti sono acquistabili, senza alcun costo accessorio, all’ufficio Iat di via Roma 49, online sul sito www.adarte.18tickets.it o il giorno dello spettacolo alla biglietteria del Teatro Fonderia Leopolda, e hanno un costo di 5 euro.