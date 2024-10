Fondazione Its Eat Academy: "Open day" per conoscere i corsi

Oggi dalle 17 nella sede della Fondazione Its Eat Academy in via Giordania, a Grosseto, si svolgerà l’open day per studenti e famiglie interessate ad avere informazioni approfondite sul percorso formativo per diventare tecnico/a in "food marketing & export management", che si svolge a Grosseto. Oltre che sugli altri percorsi che si svolgono nelle sedi di Pisa e Firenze: Agrifuture 5.0., Agritech and bio innovation, Enofood experience management, Assistant store manager, Wine manager.

All’incontro parteciperanno la direttrice della Fondazione Its Eat Academy, Paola Parmeggiani (nella foto), la professoressa Roberta Cavallini, l’azienda "Beeco Srl" che sviluppa prodotti e soluzioni green on demand per imprese agroalimentari e agroindustriali, ed Eleonora Capecchi, ex studentessa di Its Eat Academy.

"In cinque anni di attività – dichiara il presidente della Fondazione Its-Eat Academy, Fabrizio Tistarelli – abbiamo diplomato 270 giovani che poi si sono inseriti nel mondo del lavoro con grande facilità, occupando ruoli dirigenti e di quadri intermedi particolarmente ricercati dalle aziende".

Gli studenti interessati a partecipare a questo percorso formativo della Fondazione Its Eat Academy, fra l’altro, hanno la possibilità di accedere a borse di studio gratuite dai 2.500 ai 6.000 all’anno.

"Il nostro punto di forza - sottolinea Paola Parmeggiani – è il rapporto di osmosi continua con il mondo della produzione, che consente ai nostri studenti di fare una full immersion nella logica aziendale". Per avere informazioni e candidarsi alle prove di ammissione ai corsi è possibile telefonare ai numeri 333 - 1328663, 342 - 8632392 oppure 0564 - 1791224.