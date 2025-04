Follonica trionfa a Bassano e si avvicina alla semifinale di hockey

HOCKEYE’ un successo che profuma di semifinale quello del Follonica sulla pista di Bassano (3-6 il finale) nella prima gara in Veneto dei quarti di finale. La squadra del Golfo parte bene e con Francesco Banini va in vantaggio con una bella legnata da fuori. Passano cinque minuti e il Bassano pareggia con una bella magia di Riba che da vicino beffa Barozzi ormai proteso in tuffo. Galbas illude i giallorossi con una bella rete ma Max Thiel, con una bella azione personale, segna a tu per tu con Verona. Nella ripresa ci pensa Marco Pagnini a mettere in gol la rete del vantaggio, ma il Bassano non molla e Pozzato approfitta di un mezzo errore di Barozzi e il risultato torna in parità. E’ la scossa per il Follonica: la squadra maremmana non si scompone, si butta in avanti e fa male al Bassano. Davide Banini e Federico Pagnini, nel giro di due minuti portano al doppio vantaggio che alla fine risulterà decisivo per il successo finale. Il Bassano ci prova fino alla fine, ma Barozzi salva tutto. Il Bassano si butta in avanti e prova il tutto per tutto con 5 giocatori in pista (senza portiere) e il Follonica ne approfitta per chiudere i conti ancora con Federico Pagnini. Sabato si replica al Capannino con il Follonica che può chiudere i conti e volare in semifinale.