Follonica Summer Nights Sul palco c’è Salmo

Salmo sarà in tournée con il "Summer Tour" e il 21 agosto porterà la sua carica live sul palco del Follonica Summer Nights a Follonica, festival a cura di Leg Live Emotion Group. I biglietti saranno disponibili online su Ticketone a partire dalle 14 di lunedì. Per maggiori informazioni sarà possibile scrivere a www.legsrl.net Durante la 73esima edizione del Festival di Sanremo, Salmo è stato in collegamento con il teatro Ariston dalla nave da crociera Costa Smeralda e si è esibito durante la prima e ultima serata. Eclettico, anticonformista, provocatorio, Salmo è stato il primo artista rap-crossover rock ad esibirsi allo Stadio San Siro lo scorso 6 luglio, davanti a 50 mila persone, e conta oggi oltre 2,9 miliardi di streaming totali, 67 dischi di platino e 41 dischi d’oro. Il disco Flop, uscito il 1 ottobre 2021, certificato triplo platino, ha raggiunto oltre 250 milioni di streaming.