Follonica Summer Nights La strana coppia sul palco Panariello "sfida" Masini

Prosegue nella Città del Golfo il "Follonica Summer Nights" e questa sera sul palco del Parco Centrale saliranno Giorgio Panariello e Marco Masini, protagonisti dello spettacolo "Panariello Vs Masini. Lo strano incontro".

Due amici, due artisti diversi e complementari si ritrovano anche sul palcoscenico di Follonica, quest’ultimo inserito nel tour iniziato lo scorso 12 luglio da Bologna.

Per Giorgio Panariello questo spettacolo nasce da un’idea che il comico italiano conservava da tempo.

"Sentivo l’esigenza di inserire un po’ di musica nel mio nuovo show – ha detto – e sono contento che, fra tanti cantanti a cui ho chiesto di far parte del mio spettacolo, Marco sia stato l’unico che ha detto sì, questo me lo ricorderò per tutta la vita".

Poi ci scherza su e dice: "Vorrei tranquillizzare il pubblico, in questo mio nuovo spettacolo, durante le canzoni di Marco, organizzerò una tombolata con ricchi premi".

"Ringrazio Giorgio – ha spiegato invece Marco Masini – per aver accettato l’invito nel mio spettacolo, così mi dà modo di riposare la voce e far due battute fra una canzone e l’altra".

"Panariello Vs Masini" è dunque lo strano incontro fra due amici che professionalmente non hanno assolutamente niente in comune se non uno sguardo attento sulla vita con due modi diversi di raccontarla.

Due artisti che, ognuno con la propria sensibilità, si incontrano e si scontrano in una sfida fra battute e canzoni nelle arene estive di tutta Italia.

Il Follonica Summer Nigths riprenderà, con la penultima serata sabato 19, e sarà il turno dell’unica artista donna in cartellone, ovvero Madame.

Successivamente, lunedì 21 agosto, il palco del Follonica Summer Nights ospiterà il concerto di un altro big: Salmo.

Nicola Ciuffoletti