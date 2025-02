Follonica, quanti rischi a Giovinazzo

HOCKEY

Una trasferta complicata. E’ quella che stasera alle 20 giocherà l’Innocenti Follonica sulla pista di Giovinazzo. Una squadra, quella pugliese, che fa forza su una serie di atleti di primo livello (Cardoso e Veludo su tutti) e che in casa hanno la possibilità di far male a chiunque. Il Follonica però, dopo la grande vittoria a spese del Novara, non potrà permettersi di compiere altri passi falsi: i ragazzi di Silva sono tornati a vedere l’aria di podio (distamnte solo 6 punti) e dunque cercheranno di scardinare la difesa di casa. Ma le insidie rimangono molte. Silva comunque potrà schierare la squadra migliore con Barozzi in porta (Mugnaini), i giocatori di movimento saranno Federico e Marco Pagnini, Francesco e Davide Banini, Montigel, Thiel, Franchi e Bracali.