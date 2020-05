Follonica (Grosseto), 14 maggio 2020 - Un incendio è divampato nella notte nella veranda di un appartamento nel complesso ex Ilva di Follonica intorno alle 4.30.

All'arrivo sul posto la squadra dei vigili del fuoco ha terminato l'opera di spegnimento già iniziata dalla pattuglia dei carabinieri intervenuta per prima e che aveva anche provveduto a estrarre i due occupanti dall'appartamento invaso dal fumo. Il personale del 118 ha provveduto al trasporto in ospedale per intossicazione da fumo dei due residenti e al trattamento sul posto di uno dei due carabinieri intervenuti, anch'esso intossicato dal fumo. L'appartamento è stato dichiarato inagibile dopo la verifica della sicurezza e conformità dell'impianto elettrico.