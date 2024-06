"Follonica, il paese del ben-essere" grazie a "Insieme in Rosa"

Sabato 15 e domenica 16 Follonica si tinge di rosa per l’evento "Follonica, il paese del ben-essere". Un’iniziativa che la onlus "Insieme in Rosa" porta avanti da tre anni per raccogliere fondi da destinare a progetti per la prevenzione e per il benessere delle persone colpite da patologie oncologiche. Le due giornate prevedono numerose attività sportive e di benessere psicofisico a cui tutti possono partecipare, contribuendo alla donazione di un nuovo monitor per la misurazione dei parametri vitali e materiale di comfort per i pazienti del Day Hospital Oncologico dell’Ospedale di Massa Marittima. "Due giornate all’insegna del benessere e della solidarietà – spiega la presidente dell’associazione Donatella Guidi –. Il sarà totalmente dedicato all’acquagym insieme a Chiara Piraccini, Stefano Santini e Emilio Bianchi, che metteranno a disposizione la loro professionalità per la causa di Insieme in Rosa Onlus. Le prime due lezioni si terranno la mattina al Bagno La Pineta, nella Pineta di Levante, alle 10 e alle 11.15. Nel pomeriggio, alle 16, alla Lega Navale in Viale Italia 321 la terza lezione". Donatella Guidi illustra poi l’organizzazione della domenica: "È il terzo anno che proponiamo questa iniziativa nell’area Ex Ilva davanti ai giardini del Magma. Le persone potranno scegliere tra molte terapie alternative per la cura di sé stessi e che spesso fungono anche di supporto nel sollievo dei pazienti oncologici. Dai massaggi e trattamenti individuali, alle esperienze di gruppo e ai laboratori. Sarà inoltre adibito uno spazio bimbi con il personale della Cri e un laboratorio di arte. Le varie attività sono aperte a tutti, previa prenotazione, ed è richiesta un’offerta per la raccolta fondi. Negli anni ci sono sempre nuovi operatori che partecipano, a titolo gratuito, e questo ci fa capire quanto credano in noi. Il Comune ci affianca e ci sostiene sempre. Ciò ci dà soddisfazione e ci dimostra che stiamo lavorando bene".