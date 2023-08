"Follonica: Holidu la inserisce tra le mete più gettonate per Ferragosto" Follonica è tra le 50 località più ricercate dagli italiani per Ferragosto 2023, secondo Holidu. Il prezzo medio a notte è di 137 euro e la media di persone per prenotazione è di 4. Il sindaco Benini è soddisfatto dei risultati.