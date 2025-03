Follonica facile sul Cronenberg. Ora si vola alla Final Four

HOCKEYTutto facile per il Follonica contro il Cronenberg (3-7 il finale), nella gara valida come ritorno dei quarti di finale di Wse Cup. La squadra di Silva strappa dunque il pass per la Final Four che si disputerà il 5 e il 6 di aprile. I ragazzi del Golfo non hanno avuto problemi a disporre della squadra di casa che, visto anche il risultato dell’andata (11-0) aveva pochi stimoli. Il Follonica, senza Thiel a riposo, parte subito forte e segna tre gol nel giro di 4 minuti (due con il capitano di mille battaglie Fede Pagnini e uno con il cugino Marco). Da qui in avanti è solo un allenamento: Silva dà spazio a Mugnaini in porta e fa ruotare tutta la rosa. Lo 0-4 lo segna Francesco Banini ma il Cronenberg accorcia con Seidler. Poco dopo ancora Kholer per i tedeschi, ma il Follonica allunga di nuovo con Fede Pagnini (tris personale). Morovic accorcia ancora le distanze ma negli ultimi minuti, prima Bracali e poi Davide Banini chiudono la contesa con un gol a testa. E adesso per i biancazzurri è già tempo di pensare alle finali anche se mercoledì c’è la prima di tante sfide da vincere per risalire la china in campionato: al Capannino arriverà un agguerrito Bassano dell’ex Alessandro Bertolucci. Follonica: Barozzi (Mugnaini); Thiel, Franchi, Bracali, F.Pagnini, M.Pagnini, D.Banini, F.Banini, Montigel. All. Silva.