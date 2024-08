Follonica, cavallo abbattuto dopo una caduta durante una corsa al trotto

Follonica (Grosseto), 26 agosto 2024 - E’ stato funestato da un gravissimo incidente il convegno di corse al trotto di sabato sera ai "Pini": il cavallo Final Word Bi è stato abbattuto dopo una caduta. E’ accaduto alla terza corsa della serata. Poco dopo il via Final Word si è accasciato al suolo sulla pista. Il suo driver, a caldo, avrebbe detto per un avvallamento del fondo, ma saranno gli accertamenti a stabilire l’esatta dinamica dell’episodio. In un primo momento il cavallo si era rialzato sui quattro arti e questo aveva fatto tirare un sospiro di sollievo a tutti. Ma gli accertamenti successivi hanno evidenziato per l’animale una frattura della spalla. Per un cavallo si tratta di una condanna.

A Final Word Bi è stata quindi praticata l’eutanasia. Il cavallo aveva 4 anni, era un maschio baio appartenente alla celebre scuderia Biasuzzi, una delle formazioni storiche del nostro trotto che ha riportato vittorie importanti anche all’estero. Final Word era alla sua prima corsa all’ippodromo maremmano. In carriera aveva disputato soltanto dieci corse vincendone una e ottenendo tre piazzamenti. La tragica notizia della morte del cavallo ha suscitato profonda impressione nel modo degli appassionati. Tanti i commenti sui social. Antonio Somma, uno dei maggiori proprietari di trottatori, ha criticato la decisione di portare avanti il convegno di corse. Mentre l’associazione Horse-Angel Odv, ha chiesto al Ministero delle Politiche agricole e della sovranità alimentare, che sovrintende l’attività ippica, di aprire un’indagine sull’accaduto.

N.Gal.