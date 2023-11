"Flamingomania" nelle Oasi Wwf e nella Riserva. Evento dedicato ai fenicotteri rosa in laguna Flamingomania è il primo festival italiano dedicato al fenicottero rosa, con la laguna, le oasi Wwf e la Riserva Naturale come co-protagonisti. Un'occasione per famiglie, birdwatcher, appassionati di natura e turisti. Per info: 3208223972 o 3487807000.