Finanzieri si mobilitano per la donazione di sangue a Grosseto, Follonica e Orbetello

Grosseto, 8 ottobre 2024 - Hanno scelto la giornata del 4 ottobre per dare il loro contributo alla raccolta di sangue. Trenta militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Grosseto hanno preso appuntamento con i centri trasfusionali di Grosseto, Follonica e Orbetello per dare il loro contributo al centro regionale del sangue. Lo scorso venerdì 4 ottobre si sono presentati agli ambulatori della provincia per effettuare la donazione e sono stati accolti dal personale diretto dalla dottoressa Silvia Ceretelli. «Ringraziamo i finanzieri che con grande generosità hanno deciso di mobilitarsi in favore di questo nobile scopo - dichiara Ceretelli - voglio altresì ringraziare tutti coloro che stanno rispondendo in maniera molto reattiva alla campagna di aperture straordinarie dei centri trasfusionali promossa dalla Regione Toscana, le associazioni di volontariato Avis, Anpas, Croce Rossa, Donatori nati e Fratres. In provincia di Grosseto abbiamo avuto un bel riscontro e un incremento delle attività, in particolare per il plasma al centro trasfusionale di Follonica». «L’impegno delle fiamme gialle maremmane è quotidiano e costante nell’interesse della collettività grossetana, nello svolgimento dei compiti d’istituto demandati al Corpo. Si è voluto andare oltre al quotidiano per dare un gesto concreto di vicinanza alla Maremma che ci ha accolto nel suo territorio, così da poter testimoniare il legame che ci lega. Un grazie alla dottoressa Silvia Ceretelli e a tutto lo staff del Centro trasfusionale per aver reso possibile una donazione importante per tutti. La Guardia di Finanza è sempre vicina ai cittadini, anche attraverso la realizzazione di iniziative di solidarietà che rafforzano la coesione mediante la condivisione dei valori fondanti», dichiara Nicola Piccinni Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Grosseto. Chiunque può fare questo prezioso gesto salvavita. La donazione di sangue è aperta a tutti i cittadini, italiani e stranieri. Occorre avere almeno diciotto anni, essere in buona salute, avere corretti stili di vita e un peso di almeno cinquanta chili. La presenza di alcune patologie, di terapie in corso, viaggi recenti o interventi possono comportare l’esclusione permanente o la sospensione temporanea dalla donazione. Si può donare a intervalli di tre mesi (ma non più di due volte l’anno per le donne in età fertile).