Filarmonica Città di Grosseto: gli auguri della "Banda" con il concerto gratuito

Grosseto, 8 dicembre 2023 – La Società Filarmonica "Città di Grosseto" insieme ai suoi 50 musicanti, farà gli auguri alla cittadinanza al Concerto di Natale in programma domenica alle 17 nel teatro Moderno. L’evento è organizzato dalla Società in collaborazione con il Comune e Teatri di Grosseto. L’ingresso sarà gratuito. A presentare il concerto sarà Giancarlo Capecchi e dirigerà il maestro Francesco Fantacci. trecento anni di una storia a fianco di Grosseto a suon di musica nel loro palcoscenico preferito: la piazza, e in tanti altri eventi. Una storia di resilienza, continuando negli anni l’attività bandistica nonostante le alluvioni, le guerre e la pandemia. Il punto di forza della banda grossetana che vede componenti di tutte le età (anche bambini di 6 anni) è indubbiamente il saper creare una famiglia, accomunata dalla passione della musica puntando sui valori anche dell’integrazione.

Ad aprire il concerto saranno le note della "Carmen", uno spaccato della "Cavalleria Rusticana" per proseguire con un omaggio ai Nomadi, ai Beatles e a Nino Rota, concludendo con i classici natalizi e la Marcia di Radetzky e l’inno nazionale. Hanno presentato l’evento l’assessore alla Cultura Luca Agresti, il presidente della Società Filarmonica "Città di Grosseto" Paolo Lecci e Renato Chelli,componente della banda.

"La Società Filarmonica è un pilastro – afferma Agresti –. Invito non solo a partecipare all’evento ma anche di presentarsi agli uffici della Banda in via Porciatti, chiunque ne abbia la volontà". "La nostra banda è felicità per noi – dice Lecci –, c’è una perfetta integrazione fra giovani e anziani. Abbiamo pensato anche agli anziani nelle case di riposo". Dice Renato Chelli "noi suoniamo camminando, ciò rende tutto più complicato".

Maria Vittoria Gaviano