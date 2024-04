Fiera del Madonnino e Game Fair Italia, tutto pronto per il gran finale

Braccagni (Grosseto), 27 aprile 2024 – Tutto procede a pieno ritmo alla Fiera del Madonnino e Game Fair Italia, a due passi da Braccagni, nel cuore della Maremma grossetana. La ‘due fiere in una’ sta riscuotendo una grande partecipazione, sia dai visitatori locali, dai veterani della fiera ma anche da tante regioni d’Italia.

Oggi penultimo giorno, prima del gran finale di domani, che sarà l’occasione per vivere la fiera da record. Un’anteprima rubata al direttore di Grossetofiere Carlo Pacini sulla giornata di domani che vedrà chiudere i cancelli del grande evento. «Si tratterà – afferma – di numeri importanti per questa edizione fieristica. Siamo in linea con l’anno scorso e stiamo già pensando al prossimo. Molti espositori sono venuti a prenotare per il prossimo anno già dopo due giorni di lavoro, quindi siamo contenti perché vuol dire che hanno cominciato a lavorare subito. Siamo pronti per il gran finale di domani».

Dunque, dopo tre giorni alle spalle, vissuti a pieno regime e con grande afflusso, la Fiera del Madonnino e Game Fair Italia oggi carica tutte le sue cartucce, in tutti i sensi, per sparare al massimo l’ultimo giorno dedicato al divertimento, aria aperta,tanta agricoltura, gastronomia, innovazione e come sempre tradizione. Di tradizione, subito all’entrata una distesa di trattori e macchinari agricoli. Ma la fiera non è solo trattori. Tanti stand di tutti i tipi. E quelli che prendono per la gola,in tutti i sensi, sono quelli enogastronomici. La fiera dell’attrazione ma anche della tentazione, culinaria. Locali ma non solo. Perché sono presenti anche tanti stand che portano il sapore di altre regioni come la Sardegna con le seadas, i dolci tipici, il pane carasau, i tipici formaggi, la Sicilia con cannoli, la Campania con una distesa di sfogliatelle. anche a livello nazionale.

Grazie alla partecipazione degli agricoltori viene accreditata come la manifestazione dell'agricoltura Toscana e annoverata fra le prime cinque fiere più importanti del settore agricolo in Italia. Pur mantenendo le tradizioni e le proprie origini la Fiera del Madonnino si pone l'obiettivo di esser contemporanea adeguando il proprio prodotto alle esigenze del mercato, migliorando, modernizzando e adattando i temi della fiera.

Tanti gli eventi programmati, partendo dalla conferma del riuscitissimo Padiglione digital e della sostenibilità lanciato nel 2022 con la preziosa ed operativa collaborazione di Confindustria Toscana Suc che nell'edizione 2024 sarà ancora più proiettato nel futuro con l'iniziativa Innovation Farm Agriteci 5.0. Il Padiglione Innovation Farm 2024, alla Fiera del Madonnino, è una vetrina esclusiva che presenterà le più recenti innovazioni nel settore dell'Agricoltura 5.0 in quanto a sostenibilità nel settore primario, accanto ai progressi dell'Agricoltura 4.0, segnando un passo importante verso il futuro.

Il nuovo paradigma 5.0 basato appunto sull'aumento della sostenibilità e il miglioramento delle prestazioni mirerà ad incoraggiare la partecipazione di università e istituti di ricerca toscani e nazional nonché delle associazioni di categoria agricole, creando un ambiente ricco di conoscenza e innovazione.

In questo ambito è stato disputato il premio «miglior startup Madonnino 2023». Partire dai sottoprodotti della produzione di birra per conquistare una giuria. A vincere, Carlo Russo che ha presentato Brew Bites Morsi di Birra, ovvero una linea di snack a base di trebbie di birra sviluppata secondo principi di economia circolare ed i Sustainable Development Goals, un progetto di BrewTech. Si tratta di una startup innovativa impegnata nello sviluppo di cibi funzionali, ingredienti funzionali e nutraucetici a beneficio della salute umana e dell’ambiente.

Con Brew Bites nasce una linea di snack, che danno una nuova vita alle trebbie di birra, perfetti da soli e per accompagnare la tua birra preferita.Brew Bites portano l'esperienza di degustazione ad un livello superiore, con sorsi e morsi di sostenibilità.Le proprietà nutrizionali delle trebbie di birra permettono di creare cibi funzionali:ricchi di proteine,ricchi di fibre,a basso IG (indice glicemico) e totalmente Plant Based. Presente anche «La Rocca» Tartufi. Molto interessante il loro progetto, che segue i clienti in tutte le fasi per l’impianto di piante micorrizzate dal pre al post impianto per ottenere tartufi. Alla guida Marco Mancini. Un ottimo modo per avere sempre una spolverata di tartufo nei propri piatti.

Ma non solo, la fiera è diventata luogo di confronto in questi giorni ed oggi si prepara al convegno promosso dall'ANCE Grosseto con il supporto tecnico della Scuola Edile Grossetana «Sicurezza nei luoghi di lavoro-assistenza e prevenzione in edilizia», alle 10 alla palazzina direzionale. Tematica scelta in occasione della ricorrenza della Giornata Nazionale e i dirigenti dell'Associazione faranno riferimento ai cantieri temporanei e mobili. Presenteranno il sistema di assistenza e di prevenzione adottato dall'Associazione per li tramite degli Enti Bilaterali, amministrati congiuntamente alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori edili secondo li contratto di lavoro di settore, ni particolare al Scuola Edile Grossetana ed il Comitato Paritetico Territoriale (CPT) per la sicurezza in edilizia.

Relazionerà Michele Tritto ingegnere e dirigente nazionale del FORMEDIL, esplicitando al funzione di alcuni programmi che sia la Scuola Edile che li CPT stanno mettendo a disposizione delle imprese edili iscritte alla Cassa Edile Grossetana. Interverrà Domenico Viggiano ingegnere direttore del Dipartimento prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro per l’area Toscana Sud-Est in capo all’ASL. lI convegno sarà introdotto dal Presidente dell'ANCE Grosseto Massimo De Blasis, del Presidente della Scuola Edile Grossetana Andrea Brizzi e della Presidente del CPT per la sicurezza in edilizia Elisa Rustichini. Modererà Mauro Carri, Direttore delA' NCE Grosseto.

Alle 15.30 degustazione guidata vini locali scuola europea sommelier di Grosseto. Ultima occasione domani per visitare la biodiversità al padiglione dell’zootecnia, la fattoria didattica,laboratori e numerosi spettacoli. Alle 9.30 campionato italiano FIDASC e alle 14 il campionato campionato nazionale CSEN per vedere all’opera miglior cani impegnati nelle ricerche del tartufo . Alle 11 e 16.30 Lorenzo Fontana-la sfida uomo macchina. Ci sarà anche il battesimo della sella, il tiro con l’arco, fionda, balestra,aria compressa,metal-detector, lanciò asce e coltelli e Parco Survivor. Una fiera che sicuramente domani si chiuderà con un grande plauso a chi la organizza e la rende visitabile i giorni prestabiliti, ma indubbiamente lascerà un velo di nostalgia, in quello che sarà il ricordo di un grande momento di condivisione, conviviale e soprattutto di divertimento.

Maria Vittoria Gaviano