Fiaccolata in vetta per l’Epifania. Partecipazione gratuita

Appuntamento speciale con lo sci targato Uisp. Domani lo Sci Club lo Scoiattolo, l’area neve Uisp regionale e Uisp Grosseto, con la collaborazione della Scuola Italiana Sci e lo Sci Club Amiata, hanno organizzato una fiaccolata per l’Epifania in vetta. Il ritrovo sarà alle 17.30 in località Pianello. La manifestazione sarà gratuita e ai piccoli sciatori (quelli più esperti) saranno fornite fiaccole a batteria, mentre ai maestri ed adulti le classiche fiaccole che renderanno magica l’atmosfera sulla neve. Per informazioni 366-6595005.