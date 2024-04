Festival Resistente con canti popolari. Iniziative a Scarlino,. Orbetello e Travale

Tutta la Maremma celebra oggi la Liberazione. A Grosseto sulle Mura medicee, al Bastione Molino a Vento, prosegue il Festival Resistente con il tradizionale pranzo e poi alle 15.30 canti popolari per la Liberazione con i Briganti di Maremma, Mauro Chechi, il Bruscello di S.Lorenzo, i Ribelli Canti e i Carbonai. Alle 18.30 è la volta di ‘Yalla - Ulivi di Palestina’ (nella foto), performance sul dramma del popolo palestinese, a cura di Teatro Studio, con la regia di Mario Fraschetti. Alle 21 proiezione de ‘Il pane degli altri’ di Carolina Astudillo. Ci sarà anche un breve documentario, che ha visto la collaborazione di Luciana Rocchi, con interviste realizzate nel 2023 alle due donne sopravvissute alla strage di Sant’Anna di Stazzema. Ancora musica dalle 21.30 con The Radiolinas live e infine i Dj Resistenti. A Scarlino alle 9 in piazza Garibaldi sarà deposta la prima corona, subito dopo ci sarà il passaggio in via Roma alla lapide ai Caduti di Scarlino della Grande guerra, mentre alle 9.15 le autorità saranno in località Palazzone per rendere omaggio al monumento in memoria di Gabriello Dani. Alle 9.30 è in programma l’arrivo a Scarlino Scalo, al monumento ai Caduti, e alle 9.45 a Casetta Citerni, per ricordare Erminio Lelli. Poi il gruppo sarà a Potassa per rendere omaggio al cippo in memoria del partigiano Flavio Agresti. A Orbetello una manifestazione in piazza del Plebiscito a partire dalle 16. A Travale prazno al circolo Arci e alle 15 presentazione del libro "E ti vengo a cercare" di Luciano Fedeli.

R.B.